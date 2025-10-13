Арестованный генерал Кузнецов написал письмо Путину

Бывший начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который обвиняется в получении крупной взятки, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщают "Ведомости".

В письме Кузнецов называет себя "невиновным, добросовестным, честным человеком".

По словам бывшего главного кадровика Минобороны, доходы выплачивались ему "законным образом Центром специальных программ Минобороны за выполнение соответствующих служебных задач", а их сумма полностью перекрывает стоимость имущества, которое хотят у него изъять.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура собирается взыскать в доход государства имущество, полученное Кузнецовым коррупционным путем. Оно оценивается в сумму более 500 млн рублей. Речь идет о квартирах, крупных суммах денег, а также внушительной коллекции редких монет – 59 золотых и 101 серебряной, и дорогостоящих ювелирных украшений. В коллекции есть монеты с изображением первого президента США Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, экземпляры в честь Главного храма Вооруженных сил России, 75-летия Победы и другие. Также Генпрокуратура хочет изъять у офицера наручные часы бренда Omega и 94 ювелирных украшения.