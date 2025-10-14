Имущество генерала Кузнецова на 500 млн рублей арестовали

Суд арестовал имущество и другие активы на 500 млн рублей бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, а также аффилированных с ним лиц. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела о взяточничестве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура собирается взыскать в доход государства имущество, полученное Кузнецовым коррупционным путем. Оно оценивается в сумму более 500 млн рублей. Речь идет о квартирах, крупных суммах денег, а также внушительной коллекции редких монет – 59 золотых и 101 серебряной, и дорогостоящих ювелирных украшений. В коллекции есть монеты с изображением первого президента США Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, экземпляры в честь Главного храма Вооруженных сил России, 75-летия Победы и другие. Также Генпрокуратура хочет изъять у офицера наручные часы бренда Omega и 94 ювелирных украшения.

Сам Кузнецов, который обвиняется в получении крупной взятки, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. По словам бывшего главного кадровика Минобороны, доходы выплачивались ему "законным образом Центром специальных программ Минобороны за выполнение соответствующих служебных задач", а их сумма полностью перекрывает стоимость имущества, которое хотят у него изъять.