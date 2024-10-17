По делу главного кадровика Минобороны РФ допросили 17 свидетелей

Следователи допросили 17 свидетелей по делу бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника. Об этом говорится в материалах дела, передает ТАСС.

Также сообщается, что назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу Кузнецова, осмотрены документы, полученные по запросам из кредитных организаций и налоговых органов.

В документах отмечается, что расследование дела представляет собой особую сложность.

Кузнецова задержали в мае этого года. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 гг. глава восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Ранее военный суд продлил до 12 января срок ареста Кузнецову.