Рассмотрение иска об изъятии имущества генерала Кузнецова будет закрытым

Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи.

Суд отложил судебное заседание на 17 октября, пишетРИА Новости.

Ответчиками выступают Кузнецов, жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура собирается взыскать в доход государства имущество, полученное Кузнецовым коррупционным путем. Оно оценивается в сумму более 500 млн рублей. Речь идет о квартирах, крупных суммах денег, а также внушительной коллекции редких монет – 59 золотых и 101 серебряной, и дорогостоящих ювелирных украшений. В коллекции есть монеты с изображением первого президента США Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, экземпляры в честь Главного храма Вооруженных сил России, 75-летия Победы и другие. Также Генпрокуратура хочет изъять у офицера наручные часы бренда Omega и 94 ювелирных украшения.