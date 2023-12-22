Арестович* заявил, что Залужный троллит Зеленского

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*включен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный троллит Зеленского насчет новой волны мобилизации, давая понять, что она практически невозможна в тех объемах, которые нужны режиму. Об этом он заявил в интервью иностранному агенту Юлии Латыниной.

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Напомним, на днях Зеленский на пресс-конференции сказал, что военные просят мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек. При этом подал новость так, что он против этих планов жестоких военных, потому что они не предусмотрели демобилизацию тех, кто воюет уже два года, к тому же неизвестно, откуда взять столько денег.

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что "Зеля редкий чмошник", потому что "сливает своих".

Арестович, который давно изменил тональность своей риторики по отношению к Зеленскому, считает, что это троллинг.

"Троллят, показывая, что невозможно решить политические задачи, которые вы ставите, военным путем. Если вы не понимаете, мы будем ставить такие численные показатели, что вы рано или поздно догадаетесь, что это невозможно сделать. 500 тысяч призвать нереально", - подчеркнул Арестович.

Также он обратил внимание на то, для каких целей собираются призвать еще 500 тыс. человек. Если для ротации, за которую ратует Зеленский, то тогда численность украинской армии не увеличится. А если для пополнения - то Зеленский врет.

В случае же демобилизации 500 тыс. человек встает вопрос: куда они вернутся? Им надо несколько месяцев приходить в себя, им требуется помощь, для экономики это потерянные люди. То есть в случае ротации из экономики изымается миллион мужчин, а это означает "коллапс украинской экономики, и без того дышащей на ладан" (все наличное население Украины, от новорожденных и до глубоких стариков, по оценкам, сейчас не дотягивает и до 30 млн).

Тем временем мобилизация на Украине идет полным ходом. Людей отлавливают на улицах и отправляют на фронт, о чем пишут даже западные СМИ. При этом, по опросу депутата Рады Марьяны Безуглой, около 70% граждан готовы отказаться от украинского гражданства, но не быть мобилизованными.