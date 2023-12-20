Большинство украинских женщин готовы отказаться от гражданства, но не быть мобилизованными

Украинские женщины не хотят участвовать в мобилизации, которую может объявить украинский режим в 2024 году. Таковы результаты опроса, полученные депутатом Рады Марьяной Безуглой, которая продвигает в СМИ идею необходимости начать женскую мобилизацию.

Как сообщалось, на Украине готовится новый законопроект о воинской обязанности, который еще больше ужесточит мобилизацию.

Безуглая задала в соцсетях женщинам вопрос: чтобы их не мобилизовали на тыловые должности и оборонные предприятия, готовы ли они отказаться от украинского гражданства? Почти 70% ответили, что готовы.

Также она задала такой же вопрос мужчинам (по мобилизации на фронт). И получила 73% готовых отказаться от гражданства. Такие же результаты были получены при ответе на вопрос, готовы ли женщины мобилизоваться, если демобилизуют нынешних военных.

Мобилизацию женщин поддержала депутат Рады Инна Совсун. Она сказала, что это нужно для режима.

"Должно быть заявление: мы либо проигрываем *****, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", – сказала Совсун.

При этом Зеленский, выступая накануне в Раде, разыграл роль доброго полицейского и заверил, что не подпишет новый закон о мобилизации, если он будет предусматривать мобилизацию женщин. Но готов подписать мобилизацию мужчин с 25 лет, снизив пороговый возраст на два года.

Можно также отметить, что отказаться от украинского гражданства практически невозможно.





