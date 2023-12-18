18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

New York Times: На Украине отлавливают людей для мобилизации

Из-за огромных потерь в рядах украинских войск и нежелания людей воевать украинскому режиму приходится буквально отлавливать людей на улицах для отправки на фронт. Об этом рассказывает статья в The New York Times.
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Название статьи содержит характерное выражение "похитители людей". Так автор называет сотрудников украинских военкоматов. Они отнимают у людей паспорта, заталкивают в машины прямо с рабочего места, применяют силу. Причем жертвами становятся и те, кто освобожден от военной службы на законных основаниях. Такие действия являются преступными. Сотрудники военкоматов не имеют права увозить граждан.

"Это служит свидетельством того, что ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями в попытках сохранять численность личного состава... Личный состав ВСУ является важнейшим и наиболее ограниченным ресурсом... Даже правительство страны признает, что многие мужчины всячески пытаются уклониться от военной службы", — пишет издание.

"Военные чувствуют свою безнаказанность", — говорит юрист Татьяна Фефчак.

По ее словам, число подобных случаев значительно выросло за последние полгода. Последние несколько месяцев она получает в день по 30–40 обращений по этому поводу.

Тем временем коррупция процветает. Что откупиться от мобилизации, сначала военкомам платили примерно по тысяче долларов, но сейчас цена заметно выросла. (Украинские телеграм-каналы пишут, что цена "откоса" выросла до 10 тысяч долларов. - прим. Накануне.RU). Один из бывших сотрудников военкомата рассказал, что во время его работы около четверти всех мобилизованных давали взятку.

На Украине рассматривается новый законопроект, который еще больше ужесточит мобилизацию.

Теги: украина, ВСУ, мобилизация


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