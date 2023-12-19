Зеленский сообщил о просьбе Залужного мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, что генштаб ВСУ обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тыс. человек, сообщает "КоммерсантЪ".

Дополнительная мобилизация будет стоить украинскому бюджету 500 млрд гривен ($13 млрд). Это решение президент пока не утвердил и предложил военным доработать план. В частности — предусмотреть демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что мобилизацию нужно "вернуть в те пределы, которые работали раньше".