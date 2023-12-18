Залужный раскритиковал решение Зеленского об увольнении всех военкомов

Главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех областных военных комиссаров. Решение украинский лидер ранее объяснил борьбой с коррупцией и конкретно со взятками в период мобилизации.

По словам Залужного, многие из уволенных были профессионалами, которые знали, как проводить мобилизацию. "Указ президента Владимира Зеленского привёл к проблемам", - цитирует Залужного РБК-Украина.

Главком ВСУ также отметил, что увольнение военкомов обострило проблему ротации военнослужащих, которые долгое время находятся на передовой.

Ранее СМИ, в том числе западные, сообщали о растущем напряжении между Залужным и Зеленским.