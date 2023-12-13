13 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров заявил, что его сын "счел бы честь" понести наказание за избиение Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын 16-летний Адам, который избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, "счел бы за честь" понести наказание за свой поступок. Об этом он

"Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно", - сказал Кадыров в прямом эфире в своем Telegram-канале.

"Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть - восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь", - продолжил глава Чечни.

"А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?" - сказал Кадыров. Он поблагодарил тех, кто наградил Адама после этих событий.

Ранее Адам Кадыров получил должность куратора батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ. Также сообщалось, что юношу наградили орденом "Трудовая доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о награждении сына Кадырова.

В августе Адам Кадыров избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. В полиции заявили, что не станут возбуждать уголовное дело в отношении сына Кадырова из-за его возраста, "поскольку уголовная ответственность наступает с 16 лет" (на момент инцидента Адаму было 15)

Теги: рамзан кадыров, адам кадыров, никита журавель


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