15-летний сын Кадырова получил орден "Трудовая доблесть России"

15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова продолжают заваливать наградами. Так, сегодня стало известно о награждении подростка, избившего в СИЗО подследственного, орденом "Трудовая доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Где трудился 15-летний Адам Кадыров не сообщается.

Министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев рассказал, что награждение состоялось в рамках мероприятия, организованного Всероссийской общественной организацией "Трудовая Доблесть России".

Адаму Кадырову стали вручать награды, после того как он избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Адам Кадыров получил уже как минимум девять наград, напоминает "Коммерсант".