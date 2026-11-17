Госдума повысила предельный возраст пребывания женщин на военной службе

Государственная дума 17 ноября приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий предельный возраст пребывания женщин на военной службе. Документ направлен на создание дополнительных социальных гарантий для военнослужащих женского пола и повышение престижа службы в условиях специальной военной операции, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект предлагает увеличить предельный возраст пребывания на службе с 45 до 50 лет. Возраст пребывания в запасе для женщин-офицеров вырастет с 50 до 55 лет, а для имеющих иные звания — с 45 до 50 лет. По словам инициаторов проекта, принятие документа обеспечит женщинам гарантированное право на пенсионное и медицинское обеспечение.

Председатель комитета по обороне Владимир Касатонов отметил социальную значимость инициативы. Женщины обычно приходят на службу в возрасте 25–30 лет и зачастую не успевают выслужить положенные 20 лет до пенсии или обеспечения жильем. Касатонов подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции принятие закона позволит сохранить в рядах вооруженных сил высококвалифицированных специалистов. Комитет по обороне, а также комитет по защите семьи, отцовства и материнства поддержали концепцию документа.

В ходе обсуждения возник вопрос о возможном привлечении к сборам женщин, уже снятых с учета по возрасту. "Закон обратной силы не имеет, поэтому этого не будет. Те, что ранее уволились, на них действуют нормы прежнего закона", — заверил замминистра обороны Виктор Горемыкин.

Законопроект принят в первом чтении. Ожидается, что новые нормы помогут решить проблему кадрового дефицита в армии.