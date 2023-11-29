16-летнего Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил должность куратора батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что назначение на новую должность стало "закономерным результатом значительных заслуг Адама".

Также 16-летнему Кадырову-младшему вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. Звезда под номером один ранее была вручена главе Чечни.

Ранее сообщалось, что 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова наградили орденом "Трудовая доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о награждении сына Кадырова.

Адаму Кадырову стали вручать госнаграды, после того как он в августе избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. За последнее время он получил уже как минимум девять наград.