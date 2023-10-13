В Грозном начинается суд по делу избитого сыном Кадырова волгоградца

В Грозном началось судебное заседание по делу волгоградца Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана рядом с мечетью. Хотя инцидент произошел в Волгограде, молодого человека содержат в СИЗО и судят в Чечне. Такой следственный "маневр" был одобрен министром юстиции России Константином Чуйченко и президентом России Владимиром Путиным.

Дело получило широкий резонанс, когда стало известно об избиении Журавеля в грозненском СИЗО 15-летним сыном Рамзана Кадырова. Сам Кадыров и его окружение не только признали этот факт, но и одобрили его. А накануне судебного заседания Кадыров опубликовал видео его разговора с Журавелем, в котором подследственный, якобы, говорит, что осознал ошибку и хочет принять ислам.

Ни СКР, ни прокуратура, ни МВД не нашли в действиях чеченских властей нарушений.