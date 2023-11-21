21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков заявил, что "не располагает информацией" о каких-либо госнаградах сына Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о награждении сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова.

"Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова наградили орденом "Трудовая доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени.

Адаму Кадырову стали вручать госнаграды, после того как он в августе избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. За последнее время он получил уже как минимум девять наград.

20 ноября Рамзан Кадыров позвал Владимир Путина посетить Чечню и добавил, что старейшины ругают главу республики за то, что президент не приезжает.

Теги: адам кадыров, дмитрий песков


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