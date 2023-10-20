"Единоросс" из Татарстана возмутился поведением Кадырова с Никитой Журавелем

Госсовет Татарстана удалил из своих соцсетей запись заседания, на котором депутат-"единоросс" Азат Хамаев в жесткой форме критикует Рамзана Кадырова за ситуацию с Никитой Журавелем. Также в пресс-службе главы республики заявили, что высказанное Хамаевым мнение – частное, к позиции главы Татарстана отношения не имеет, а вообще в регионе Кадырова и все, что он делает для мусульман уважают.

"В Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый Президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны", - цитируют СМИ заявление пресс-службы Рустама Минниханова.

Накануне депутат Госсовета Татарстана от "Единой России", экс-депутат Госдумы Азат Хамаев во время обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании напомнил коллегам об избиении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом Кадыровым:

"Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что [Адам Кадыров] — герой всех мусульман. Кто может ответить?". На вопрос Хамаева депутаты не ответили. Законопроект о патриотическом воспитании приняли в первом чтении.