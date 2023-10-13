13 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Журавель, обвиняемый в сожжении Корана, частично признал вину

Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана, частично признал вину на судебном заседании в Грозном.

По словам молодого человека, мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было. Журавель заявил, что не знал о целях видео.

Он также извинился перед мусульманами за свой поступок. "Я его совершил прежде всего от незнания всей важности этой Книги для мусульман. Мне за свой поступок очень стыдно", - цитирует обвиняемого РИА Новости.

Суд продлил на полгода арест Журавелю.

Напомним, инцидент произошел в Волгограде, молодого человека содержат в СИЗО и судят в Чечне.

Дело получило широкий резонанс, когда стало известно об избиении Журавеля в грозненском СИЗО 15-летним сыном Рамзана Кадырова. Ни СКР, ни прокуратура, ни МВД не нашли в действиях чеченских властей нарушений. Накануне судебного заседания Кадыров опубликовал видео его разговора с Журавелем, в котором подследственный говорит, что осознал ошибку и хочет принять ислам.

Теги: никита журавель, коран, суд


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