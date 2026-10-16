США могут снять санкции с кораблей "теневого флота" России после их перепродажи

Белый дом изучает сценарий, при котором арестованные или попавшие под ограничения суда так называемого "теневого флота", который США связывают с Россией и Ираном, могут быть перепроданы новым собственникам с последующей отменой ограничительных мер. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

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Главная цель американских властей заключается в расширении доступного танкерного парка для транспортировки углеводородов. Это должно помочь сбить цены на дизель в преддверии ноябрьских выборов в конгресс. В министерстве финансов пояснили, что допускают выдачу разрешений на реализацию подсанкционного морского транспорта тем покупателям, чья репутация не вызывает вопросов, а цели носят исключительно легальный коммерческий характер. При этом каждая подобная заявка будет рассматриваться индивидуально. Инициатива направлена не на поощрение незаконных перевозок, а на реинтеграцию конкретных кораблей в легитимный сектор мировой морской торговли, подчеркивают в Вашингтоне.

Тема отмены части санкций поднималась американским министром энергетики Крисом Райтом в ходе недавнего нефтяного форума в Саудовской Аравии. Информацию подтвердили изданию другие участники встречи. По словам министра, дефицит танкеров спровоцировал скачок цен на фрахт, поэтому частичное ослабление санкционного режима способно стабилизировать ситуацию на рынке.