В Прикамье объявлена "Беспилотная опасность", введен режим "Ковер"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

В ведомстве напоминают, что при встрече с БПЛА необходимо сразу уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.



В целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

В МЧС сообщают о введении режима "Ковер" на территории Пермского края в Перми радиус 100 км., в Березникх радиус 100 км., в с. Березовка радиус 150 км.