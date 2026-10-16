В Екатеринбурге улицу Энгельса перекроют до осени 2028 года

В Екатеринбурге до осени 2028 года ограничат движение транспорта по улице Энгельса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до улицы Розы Люксембург. Ограничения продлятся с 1 ноября 2026 до 1 октября 2028 года.

Как пояснили в мэрии, это связано со строительством многоквартирного дома по улице Энгельса, 8, в границах улиц Энгельса – Гоголя. Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге до начала 2027 года закроют движение по улице Молодежи.