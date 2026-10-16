Каллас призвала Киев бить по российским НПЗ

Глава евродипломатии Кая Каллас выступила в поддержку украинских налетов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Позиция была озвучена в ходе брюссельского саммита ЕС, которую Каллас аргументировала тем, что ограничение доходов России от продажи энергоносителей является эффективным методом противодействия СВО. По ее мнению, вместо давления на Киев с целью принуждения к миру нужно усиливать экономическое давление на Россию, нанося ей неприемлемый ущерб, чтобы она отказалась от целей СВО.

Накануне Зеленский из Британии заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. Он сказал, что требование США о прекращении таких ударов "больше не актуально". Киев надеялся, что будет заключено "энергетическое соглашение", но его не последовало, и он дал приказ атаковать российские предприятия.

Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что удары по НПЗ нанесли вред - Россия потеряла примерно 1% ВВП. Но после ответных ударов России у Украины теперь нет сталелитейной промышленности. По его словам, Россия будет и далее отвечать на украинские удары.