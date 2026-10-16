СМИ: Вэнс, Уиткофф и Кушнер просили Зеленского не наносить удары по российским НПЗ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер просили Владимира Зеленского не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ, пишет газета The New York Times.

Как заявили источники издания, главные переговорщики Дональда Трампа по Украине, а также Вэнс в последние месяцы обращались к Зеленскому с просьбой не атаковать российские НПЗ.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что новое похолодание в отношениях между американским лидером Дональдом Трампом и Зеленским возникло по итогам их сентябрьской встречи в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. В ходе переговоров Трамп поинтересовался, с какой целью ВСУ атакуют российские НПЗ, ведь это растрата американского оружия. В дальнейшем Вашингтон шесть раз настоятельно рекомендовал Киеву свернуть данные налеты.