"Зайдите в укрытие. Держитесь дальше от окон": в Свердловской области объявили беспилотную опасность

С утра 16 октября в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава региона Денис Паслер и подтвердили в областном МЧС.

"Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие. Держитесь дальше от окон. Телефон экстренных служб 112", - сообщили в ведомстве.

Паслер добавил, что ответственные службы принимают все необходимые меры, а в целях безопасности могут ввести ограничения связи и мобильного интернета.

Напомним, накануне в соседнем Пермском крае вводился режим "Ракетная опасность".