Швеция выдала США гражданина России

Швеция выдала США гражданина России Александра Суворова, заявило американское министерство юстиции. Его подозревают в создании теневой схемы по реэкспорту американской микроэлектроники в Россию с задействованием фиктивных фирм, формально расположенных в Гонконге.

Первое судебное слушание по делу назначено уже на сегодня в Олбани (штат Нью-Йорк). Суворову инкриминируют три правонарушения, которые касаются денежных транзакций и обхода санкционных ограничений на экспорт. Обвинение считает, что Суворов в 2022-2023 гг. координировал деятельность цепочки посредников. Структура приобретала микросхемы и детали у предприятий из США с целью их дальнейшей переправки в Россию в обход санкций, а истинное назначение грузов скрывалось, как и страна назначения.

Речь идет о продукции, подпадающей под категории двойного назначения. Согласно материалам следствия, часть отправленных компонентов обнаруживается в оборудовании военной связи, радарах и навигационных комплексах.

Суворову инкриминируют незаконный ввоз товаров (контрабанду), нарушение положений американского акта об экспортном контроле, а также участие в сговоре с целью легализации незаконных доходов. За первый и третий пункты обвинения ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому, за второй - до 5 лет.

