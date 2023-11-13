Украинцы вышли на митинги с требованием демобилизовать военных

В ряде украинских городов прошли митинги.

Люди потребовали от властей демобилизовать военных, которые уже отслужили 18 месяцев, а также ограничить срок мобилизации аналогичным периодом. В пикетах в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове участвовали в основном женщины и дети.

Они держали в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала войны находится на передовой, сообщает издание "Страна.ua".

До этого жители страны подали петицию к президенту Владимиру Зеленскому, в которой содержится просьба демобилизовать военных после 18 месяцев службы. Она набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения. Отмечается, что военнослужащим, которые истощены морально и физически, нужен отдых для обновления сил.

Ранее пленный солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что призванным по мобилизации не дают вооружение и технику стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются мятежа солдат.