"Солдатам ВСУ не дают оружие НАТО – боятся мятежа"

10 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

"Солдатам ВСУ не дают оружие НАТО – боятся мятежа"

Пленный солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что призванным по мобилизации не дают вооружение и технику стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются мятежа солдат.
Читайте также:

По словам попавшего в плен бойца 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрия Кузьмича, речь идет о частях и соединениях, в которых большое количество мобилизованных военнослужащих, пишет РИА Новости. Это связано с негативным отношением к власти среди личного состава, так как военных часто обманывают о ходе боевых действий.

В конце сентября 2023 г. оказалось, что у солдат ВСУ часто ломается западная техника, потому что они толком не умеют с ней обращаться – их не особо-то этому учат. Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени. Западное оружие вроде гаубиц Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall часто ломаются из-за неправильного использования. Обучение украинских военных эксплуатации этих боевых машин длилось всего пять недель, обычно немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.

Теги: Солдат, ВСУ, мобилизованные, мятеж, оружие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}