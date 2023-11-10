"Солдатам ВСУ не дают оружие НАТО – боятся мятежа"

Пленный солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что призванным по мобилизации не дают вооружение и технику стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются мятежа солдат.

По словам попавшего в плен бойца 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрия Кузьмича, речь идет о частях и соединениях, в которых большое количество мобилизованных военнослужащих, пишет РИА Новости. Это связано с негативным отношением к власти среди личного состава, так как военных часто обманывают о ходе боевых действий.

В конце сентября 2023 г. оказалось, что у солдат ВСУ часто ломается западная техника, потому что они толком не умеют с ней обращаться – их не особо-то этому учат. Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени. Западное оружие вроде гаубиц Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall часто ломаются из-за неправильного использования. Обучение украинских военных эксплуатации этих боевых машин длилось всего пять недель, обычно немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.