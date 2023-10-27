ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царева

ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на бывшего спикера парламента Новороссии Олега Царева, сообщает ТАСС.

В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Олега Царева. Дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщила ранее депутат Госдумы Яна Лантратова, в Царева стреляли. По ее словам, он находится в реанимации, ему делают операцию.

Возбудить уголовное дело также потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.