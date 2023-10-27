Бастрыкин поручил возбудить дело из-за покушения на экс-спикера парламента Новороссии

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на бывшего спикера парламента Новороссии Олега Царева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Будут приняты меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее о информация покушении на Олега Царева подтверждена его родными – около полуночи на территории санатория в Крыму, где он живет, в него дважды стреляли.