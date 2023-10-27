Нападение на экс-спикера парламента Новороссии Царева произошло в санатории

Информация о покушении на Олега Царева подтверждена его родными – около полуночи на территории санатория, где он живет, в него дважды стреляли.

Данных о преступнике нет, работают силовики. К моменту прибытия кареты "скорой помощи" Царев потерял много крови и был без сознания. Сведений о состоянии его здоровья на текущий момент нет, сообщает администратор официального telegram-канала Царева в этом самом канале политика.

Ранее о нападении на Царева сообщил военкор Юрий Котенок.