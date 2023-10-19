Путина попросили поддержать создание тренировочных центров на Среднем Урале

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев попросил Владимира Путина поддержать создание в регионе тренировочных центров для велосипедистов, биатлонистов и конькобежцев. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

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"В Свердловской области созданы современные спортивные объекты. В августе мы провели на них Международный фестиваль университетского спорта, участие в фестивале приняли команды из 36 стран мира. Реализация нашего предложения по созданию в регионе трех объектов для подготовки сборных команд позволит сформировать на Урале кластер полного цикла", - заявил Куйвашев.

Напомним, сегодня президент РФ находится в Перми. Там Путин примет участие в форуме "Россия – спортивная держава" и проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства уже сделал несколько заявлений. Так, Владимир Путин заявил об этнической дискриминации россиян в Международном олимпийском комитете. Кроме этого, президент выступил за возобновление парадов физкультурников на Красной площади.