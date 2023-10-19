ОКР надеется вернуть россиян на Олимпиады в 2028 году

Олимпийский комитет России (ОКР) озвучил свои планы, которые косвенно указывают на то, что Москва не рассчитывает на участие в ближайших двух Олимпиадах.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил на форуме "Россия – спортивная держава" в Перми, что "абсолютным приоритетом" для комитета является "сохранение целостности и укрепление единства российского олимпийского сообщества".

ОКР собирается сформировать резерв, "который сможет решить задачу занять место в первой тройке командного зачета на Олимпиаде 2028-го года в США и на зимних Играх 2030-го года".

"Мы будем стремиться не просто к участию, а к победам, которые заслуживает наша страна и наш народ. Считаю это принципиально важной задачей", - заявил Поздняков.

Он не объяснил, почему в ОКР не рассчитывают на участие в Олимпиаде-2026.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе, столица зимних Игр 2030-го года пока не выбрана.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже, зимняя Олимпиада-2026 – в Милане.