Путин заявил об этнической дискриминации россиян в Международном олимпийском комитете

Президент России раскритиковал Международный олимпийский комитет за недопуск россиян к Олимпиаде.

"Наша страна стояла у истоков олимпийского движения. Занятие спортом – право человека. Олимпиада – вершина подлинного единения стран и народов", - напомнил Путин, выступая на форуме "Россия – спортивная держава" в Перми.

Он отметил, что часть членов МОК решила, что "приглашение на Игры – это привилегия, а не право для лучших атлетов мира".

"Игры могут использоваться как инструмент политического давления на основе этнической дискриминации. <…> Чиновники от спорта присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что "есть ценности, которые нельзя продать и предать, одна из них – спорт".

Путин назвал спорт "безусловным государственным приоритетом" и пообещал, что спортсменов из национальной сборной, вынужденных пропускать международные старты, будут поддерживать меценаты и государство по линии Олимпийского комитета России.

"Россия будет сотрудничать со всеми, кто разделяет традиционные ценности спорта", - сказал президент.

Впрочем, из его речи стало ясно, что в ближайшее время по-настоящему широких международных стартов в России не будет. Пройдут Игры БРИКС в Казани, Москва и Екатеринбург примут Международные игры дружбы, Игры будущего с элементами киберспорта пройдут также в Казани. А следующий форум "Россия – спортивная держава" проведут в Уфе.

Путин напомнил о планах привлечь к занятиям спортом к 2030 году 70% россиян – это 93 млн человек.

"Сейчас в России более 350 тыс. объектов спорта, этого недостаточно для такой большой страны. В наших планах кратный рост числа спортивных соревнований", - сказал Путин.

Он добавил, что в России есть свой спортивный арбитраж, к услугам которого могут прибегать и иностранные организации и спортсмены.