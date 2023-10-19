Путин выступил за возобновление парадов физкультурников на Красной площади

Владимир Путин назвал хорошей идеей возобновление спортивных парадов на Красной площади и объявление 2024 года Годом спорта.

Парады физкультурников на Красной площади начались при Ленине, но апогея своего достигли при Сталине. С 1946 года парады не проводились на Красной площади – были перенесены на стадион "Динамо". Последний парад состоялся в 1954 году.

Сегодня глава государства принял участие в форуме "Россия – спортивная держава" в Перми, где в том числе были представлены планы на проведение международных соревнований.

Из-за санкций Россия не может сейчас принимать официальные международные старты, такие как чемпионаты мира и Европы. Одной из альтернатив станут Игры БРИКС, на которые, как ожидается, приедут как минимум 5 тыс. участников, будут разыграны более 300 комплектов медалей. При этом, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, интерес к Играм проявили около 50 стран, то есть участники будут не только из стран-членов организации.