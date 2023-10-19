СМИ: Путин прибыл в Пермь

Президент России Владимир Путин уже в Перми. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Properm.ru, в аэропорту "Большое Савино" приземлились несколько самолетов специального летного отряда "Россия". Эти воздушные судна перевозят российских должностных лиц и сотрудников спецслужб. Кроме того, на таких самолетах летает Владимир Путин.

Воздушные судна прибыли еще накануне. Аэропорт Большое Савино, по неофициальным данным был закрыт до 21.30 по мск. Также в соцсетях опубликовали видео проезжавшего по Шоссе Космонавтов кортежа.

В Перми президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме "Россия - спортивная держава" и проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Пермь глава государства прибыл из Китая, где находился с двухдневным рабочим визитом.

XI международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" пройдет 19-21 октября. В нем примут участие представители федеральных и региональных госорганов, спортивных федераций, бизнеса, эксперты и лидеры спортивной индустрии. Основными темами форума станут вопросы развития системы спорта в условиях многополярного мира, предпринимательство в нынешних реалиях, инновации и цифровизация отрасли, а также подготовка к Играм будущего, которые пройдут в 2024 году в Казани.

Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта обеспечивает взаимодействие между госорганами, общественными объединениями, физкультурно-спортивными объединениями, другими организациями при рассмотрении вопросов реализации государственной политики в этой области, а также вопросов спорта высших достижений, подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира по различным видам спорта и участия в них российских спортсменов.