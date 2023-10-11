11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Президиум политсовета "ЕР" проголосовал за Гурарий в качестве спикера гордумы Екатеринбурга

Президиум политсовета свердловского отделения "Единой России" выдвинул на пост спикера гордумы Екатеринбурга 33-летнюю сотрудницу УрФУ Анну Гурарий. О решении единороссов сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора. Окончательное решение будет принято в эту пятницу на внеочередном заседании гордумы, и это будет уже третья попытка выбрать председателя.

Напомним, ожидалось, что спикера выберут еще на первом заседании думы нового созыва, которое состоялось в сентябре. Однако тогда было решено этот вопрос отложить. Второе заседание прошло 10 октября, но и тогда вопрос об избрании предложили перенести на следующий раз, при этом отдельные народные избранники заметили, что "процедура превращается в фарс".

Теги: Гурарий, спикер, гордума, Единая Россия


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