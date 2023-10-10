"Это превращается в фарс". Дума Екатеринбурга опять осталась без спикера

Депутаты Екатеринбургской городской думы не смогли выбрать председателя со второй попытки.

Ожидалось, что спикер будет выбран еще на первом заседании думы нового созыва, которое состоялось в сентябре. Однако тогда было решено перенести этот вопрос на следующий раз.

Сегодня, 10 октября, депутаты собрались на второе заседание. Вопрос об избрании спикера стоял первым в повестке. Но глава фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев, как и в прошлый раз, предложил перенести его на следующее заседание.

Депутаты поддержали это предложение почти единогласно – против проголосовал только Константин Киселев. Он заявил, что "эта процедура постепенно превращается в фарс".

"Мы ждем каких-то решений сверху, а сами ничего принять не можем", - отметил Киселев.

Ранее сообщалось, что новым спикером гордумы станет сотрудник УрФУ Анна Гурарий. Ее кандидатуру якобы одобрил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, 18 сентября в Екатеринбурге прошла торжественная церемония вручения мандатов депутатам городской думы восьмого созыва.