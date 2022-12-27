В Нижневартовске подрядчика ледового городка со "Снегуркой-халком" оштрафуют на 100 тысяч рублей

В Нижневартовске ледовый городок на площади Нефтяников со второй попытки прошел общественную приемку, передает корреспондент Накануне.RU.

Однако подрядчик все же получит штраф, сообщил замглавы города директор департамента ЖКХ Сергей Сериков.

"Срок они не выдержали по сроку им будет выписан штраф заказчиком. Заказчик - управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска. Они готовят, там где-то порядка около 100 тыс. штраф будет", - отметил он.

Напомним, ранее горожанам не понравилась Снегурочка, которую они из-за мощных пропорций и злого выражения лица, назвали "Снегуркой-халком". Также горожан напугали зайцы из льда и снега. В комментариях вартовчане предположили, что у них в городе проходит конкурс на "самого страшного зайца".

Представитель подрядчика "Проминвестэнерго" Игорь Важенин, которому общественники во время приемки высказали претензии на предмет несоответствия городка эскизам, высказался в стиле: "художники так видят". Впрочем, лицо Снегурочке сделали более добрым и приветливым, тотальные фигуры также были поправлены, а некоторые - подкрашены, после чего вартовчане стали жаловаться на краску, которая осталась на куртках детей.

Сейчас подрядчик обещает поддерживать порядок в городке, стоимость которого составила около 10 млн руб., в течение двух месяцев.