23 Декабря 2022
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Фото: группа &quot;Типичный краб 86 | Нижневартовск&quot; / vk.com/nv86_crab

Общественники не приняли городок в Нижневартовске

Общественники Нижневартовска провели приемку ледового городка на площади Нефтяников и оказались недовольны работой подрядчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Ранее ледяные фигуры раскритиковали жители Нижневартовска в социальных сетях. Особенно досталось Снегурочке: ее сравнили и с халком и с переевшим протеина качком. В комментариях горожане пришли к выводу, что недобрые лица ледяных фигур, скорее напугают, чем порадуют детей.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижневартовска Светлана Зобнина сообщила, что общественники оценили весь объем выполненных работ и также остались недовольны результатом - есть замечания.

"У меня такое мнение, если подрядчик берется за работу, он должен уметь это правильно, с любовью сделать", - заявила она.

Скульптура на площади нефтяников в Нижневартовске(2022)|Фото: группа "Типичный краб 86 | Нижневартовск" / vk.com/nv86_crab

Замглавы города директор департамента ЖКХ Сергей Сериков отметил, что замечаний очень много. Среди нареканий: мутный лед, не все снежные и ледяные фигуры соответствуют эскизам, недостаточно освещения, а также другие. Заказчики работ дали два дня на исправление недочетов, которые уже зафиксированы и станут поводом для применения штрафных санкций к подрядчику.

"Как мы видим замечаний очень много, сегодня мы высказали. У нас буквально единицы фигур, которые остались без замечаний. Им срок всего два дня. К понедельнику они должны устранить все замечания и навести полный порядок", - заявил он.

Скульптура на площади нефтяников в Нижневартовске(2022)|Фото: группа "Типичный краб 86 | Нижневартовск" / vk.com/nv86_crab

В этом году возведением городка занималась местная компания "Проминвестэнерго". Представитель подрядчика Игорь Важенин, объяснил итоговый результат, тем, что "художники так видят".

"Концепция состоялась, я считаю. То, что в проекте было, все сделано. Единственный момент по общественному мнению, ну... художники так видят, так работают. Что не нравится, мы говорим, они доделают, переделают", - сказал он.

Отметим, что открытие ледового городка должно состояться завтра.

Теги: городок, общественная приемка, подрядчик, снегурочка, Проминвестэнерго



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