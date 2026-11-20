Тюменская область - в числе лидеров по площади отремонтированных домов

Тюменская область - в числе лидеров по площади отремонтированных домов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Фонд развития территорий опубликовал результаты реализации программ капремонта многоквартирных домов в регионах России за 10 месяцев. Отдельно выделены регионы с наибольшей площадью отремонтированных домов. Тюменская область заняла седьмую строчку с показателем 2,47 млн кв. метров.

"Региональный оператор капитального ремонта реализовал годовой план более чем на 80%. Серьёзный объём работ находится в завершающей стадии. За 10 месяцев удалось улучшить условия проживания свыше 53 тысяч жителей области, в домах которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем, крыш, фасадов и других конструктивных элементов", - поделился директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

В Тюменской области разработаны проекты и выполнены работы по 836 конструктивам 513 многоквартирных домов. В целом, в России с начала года выполнено более 44,2 тыс. строительно-монтажных работ.

"Капитальный ремонт многоквартирных домов — важная составляющая работы по обновлению жилищного фонда. За 10 месяцев текущего года строительно-монтажные работы выполнены в многоквартирных домах общей площадью 87,65 млн кв. м, в которых проживают порядка 3,26 млн человек", - подчеркнул генеральный директор ФРТ Василий Купызин.

По данным департамента ЖКХ Тюменской области (по состоянию на 1 ноября), за годы реализации программы, в Тюменской области отремонтирован 11 871 конструктивный элемент, в том числе 2 147 крыш, 1 052 фасада и 6 655 общедомовых инженерных систем. Капитальный ремонт выполнен в 3 697 домах региона.