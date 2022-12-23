"Снегурка-халк?" Вартовчанам не понравился ледовый городок на площади Нефтяников

23 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: группа &quot;Типичный краб 86 | Нижневартовск&quot; / vk.com/nv86_crab

"Снегурка-халк?" Вартовчанам не понравился ледовый городок на площади Нефтяников

Жители Нижневартовска в соцсетях обсуждают ледовый городок, построенный на площади нефтяников, передает корреспондент Накануне.RU.

По задумке мэрии, этой зимой для детей должны были возвести ледяные скульптуры в стиле сказов Бажова. Однако, итоговая работа, стоимость которой, по информации из открытых источников, составила, порядка 10 млн руб. вызвала у горожан разочарование и недоумение. Многие фигуры, по мнению, вартовчан, получились уродливыми и неузнаваемыми.

Пост с фотографиями ледяных "шедевров" собрал десятки комментариев. В частности, интернет пользователи разошлись во мнениях, что за женщина (и женщина ли) воплощена в синей скульптуре.

Скульптура на площади нефтяников в Нижневартовске(2022)|Фото: группа "Типичный краб 86 | Нижневартовск" / vk.com/nv86_crab

Одни интернет-пользователи предположили, что это Снегурочка. Другие, помня о тематике городка, посчитали даму с пышными формами Медной горы хозяйкой. Впрочем, воплощение не понравилось и тем и другим.

"Снегурка-халк", "Снегурочка, в тренажерке перестаралась", "Протеина переела", "Тот кто вырезал лицо, видимо, решил над своим напарником приколоться или другом, или еще кем. Но явно кого то из знакомых слепил", - пишут комментаторы.

Некоторые интернет пользователи высказались, что ледовый городок с каждым годом становится все хуже и хуже.

"Топорно сделано", - высказала мнение пользователь Юлия Ципрофлоксацинова.

Скульптура на площади нефтяников в Нижневартовске(2022)|Фото: группа "Типичный краб 86 | Нижневартовск" / vk.com/nv86_crab

Скульптура на площади нефтяников в Нижневартовске(2022)|Фото: группа "Типичный краб 86 | Нижневартовск" / vk.com/nv86_crab

"Очень печально, что бюджетные средства тратятся бездарно нашей администрацией. Дети, приходя на самый волшебный праздник, должны видеть красивых сказочных героев и их узнавать, а не пугаться. Если мы, взрослые, не можем понять, что это за фигуры, тогда что говорить о детях", - отметила Наталья Белая.

Досталось и другим сказочным персонажам. Например, про зайца интернет-пользователи решили, что у него "проблемы с почками" и потому он весь опух.

Скульптура на площади нефтяников в Нижневартовске(2022)|Фото: группа "Типичный краб 86 | Нижневартовск" / vk.com/nv86_crab

Отметим, что открытие ледового городка было запланировано на 24 декабря.

Теги: Снегурочка, Хозяйка медной горы, сказы Бажова, городок, ледовые фигуры, снежные фигуры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети