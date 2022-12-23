"Снегурка-халк?" Вартовчанам не понравился ледовый городок на площади Нефтяников

Жители Нижневартовска в соцсетях обсуждают ледовый городок, построенный на площади нефтяников, передает корреспондент Накануне.RU.

По задумке мэрии, этой зимой для детей должны были возвести ледяные скульптуры в стиле сказов Бажова. Однако, итоговая работа, стоимость которой, по информации из открытых источников, составила, порядка 10 млн руб. вызвала у горожан разочарование и недоумение. Многие фигуры, по мнению, вартовчан, получились уродливыми и неузнаваемыми.

Пост с фотографиями ледяных "шедевров" собрал десятки комментариев. В частности, интернет пользователи разошлись во мнениях, что за женщина (и женщина ли) воплощена в синей скульптуре.

Одни интернет-пользователи предположили, что это Снегурочка. Другие, помня о тематике городка, посчитали даму с пышными формами Медной горы хозяйкой. Впрочем, воплощение не понравилось и тем и другим.

"Снегурка-халк", "Снегурочка, в тренажерке перестаралась", "Протеина переела", "Тот кто вырезал лицо, видимо, решил над своим напарником приколоться или другом, или еще кем. Но явно кого то из знакомых слепил", - пишут комментаторы.

Некоторые интернет пользователи высказались, что ледовый городок с каждым годом становится все хуже и хуже.

"Топорно сделано", - высказала мнение пользователь Юлия Ципрофлоксацинова.

"Очень печально, что бюджетные средства тратятся бездарно нашей администрацией. Дети, приходя на самый волшебный праздник, должны видеть красивых сказочных героев и их узнавать, а не пугаться. Если мы, взрослые, не можем понять, что это за фигуры, тогда что говорить о детях", - отметила Наталья Белая.

Досталось и другим сказочным персонажам. Например, про зайца интернет-пользователи решили, что у него "проблемы с почками" и потому он весь опух.

Отметим, что открытие ледового городка было запланировано на 24 декабря.