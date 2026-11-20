В Кузбассе арестовали мужчину, который держал сына на цепи

В Промышленновском районе Кемеровской области суд арестовал 35‑летнего мужчину - его подозревают в жестоком обращении с 10‑летним сыном. Об этом рассказали в объединенном пресс‑центре судов региона.

По данным следствия, мужчина регулярно бил мальчика - использовал ремень и электрический шнур от зарядного устройства для телефона. Кроме того, он удерживал ребенка в багажнике машины, а еще несколько раз приковывал сына металлической цепью к анкеру в полу квартиры. Ногу мальчика фиксировали цепью с навесным замком - второй конец цепи крепили к полу, чтобы ребенок не мог уйти.

Мальчика спасли после того, как он в четверг позвонил в единую дежурно‑диспетчерскую службу. На вызов приехали полицейские и освободили ребенка. На допросе мужчина частично признал вину.

Суд рассмотрел материалы дела и постановил отправить подозреваемого под стражу до 19 января 2027 года - то есть на два месяца. При этом постановление суда пока не вступило в законную силу.