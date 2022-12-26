В Югре нашли еще одну "страшную" Снегурочку

26 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/regdurdom

В Югре нашли еще одну "страшную" Снегурочку

Югра продолжает удивлять интернет-пользователей со всей страны своими необычными Снегурочками, передает корреспондент Накануне.RU.

В Покачи у внучки Деда Мороза "потекла тушь". Из-за потепления, черная краска, которой были нарисованы глаза фигуры, расползлись на половину лица.

Впрочем, комментаторы, к ситуации отнеслись с юмором: "Когда зашла в помещение с улицы в -35", "Снегурочка из "Люди в черном", "Прекрасное далеко не будь ко мне жестоко", - пишут пользователи в социальных сетях.

В ХМАО нашли еще одну страшную Снегурочку(2022)|Фото: vk.com/regdurdom

Отметим, что недавно в сети "прославился" ледовый городок из Нижневартовска.

Горожанам не понравилась Снегурочка, которую они из-за мощных пропорций и злого выражения лица, назвали "Снегуркой-халком". Также горожан напугали зайцы из льда и снега. В комментариях вартовчане предположили, что у них в городе проходит конкурс на "самого страшного зайца".

Представитель подрядчика "Проминвестэнерго" Игорь Важенин, которому общественники во время приемки высказали претензии на предмет несоответствия городка эскизам, высказался в стиле: "художники так видят".

Впрочем, недочеты все же были устранены. Лицо Снегурочке сделали более добрым и приветливым. А страшного зайца превратили в кристалл.

Ледовый городок в Нижневартовске(2022)|Фото: t.me/s/n1_nv

ледяной городок в Нижневартовске(2022)|Фото: t.me/s/n1_nv

Однако без новых нареканий не обошлось. Проблему снежных фигур из грязного снега, на которые также жаловались жители города, подрядчик решил "оригинальным" способом - покрасив фигуры белой краской. Итог - в соцсетях вартовчане постят фотографии детских курток, перепачканных белой краской.

Снежный городок в Нижневартовске(2022)|Фото: chp.nv.86

Ждут ли подрядчика санкции от властей города пока неизвестно. В администрации Нижневартовска сообщили Накануне.RU, что приемку городок все же прошел. Более подробную информацию пообещали предоставить позднее.

Напомним, стоимость городка, по информации из открытых источников, составила порядка 10 млн руб.

Теги: страшные снегурочки, ледяной городок, снежный городок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2022 19:30 Мск Общественники не приняли городок в Нижневартовске
Ранее 23.12.2022 11:42 Мск "Снегурка-халк?" Вартовчанам не понравился ледовый городок на площади Нефтяников


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети