В Югре нашли еще одну "страшную" Снегурочку

Югра продолжает удивлять интернет-пользователей со всей страны своими необычными Снегурочками, передает корреспондент Накануне.RU.

В Покачи у внучки Деда Мороза "потекла тушь". Из-за потепления, черная краска, которой были нарисованы глаза фигуры, расползлись на половину лица.

Впрочем, комментаторы, к ситуации отнеслись с юмором: "Когда зашла в помещение с улицы в -35", "Снегурочка из "Люди в черном", "Прекрасное далеко не будь ко мне жестоко", - пишут пользователи в социальных сетях.

Отметим, что недавно в сети "прославился" ледовый городок из Нижневартовска.

Горожанам не понравилась Снегурочка, которую они из-за мощных пропорций и злого выражения лица, назвали "Снегуркой-халком". Также горожан напугали зайцы из льда и снега. В комментариях вартовчане предположили, что у них в городе проходит конкурс на "самого страшного зайца".

Представитель подрядчика "Проминвестэнерго" Игорь Важенин, которому общественники во время приемки высказали претензии на предмет несоответствия городка эскизам, высказался в стиле: "художники так видят".

Впрочем, недочеты все же были устранены. Лицо Снегурочке сделали более добрым и приветливым. А страшного зайца превратили в кристалл.

Однако без новых нареканий не обошлось. Проблему снежных фигур из грязного снега, на которые также жаловались жители города, подрядчик решил "оригинальным" способом - покрасив фигуры белой краской. Итог - в соцсетях вартовчане постят фотографии детских курток, перепачканных белой краской.

Ждут ли подрядчика санкции от властей города пока неизвестно. В администрации Нижневартовска сообщили Накануне.RU, что приемку городок все же прошел. Более подробную информацию пообещали предоставить позднее.

Напомним, стоимость городка, по информации из открытых источников, составила порядка 10 млн руб.