Песков рассказал, будет ли Путин тестировать новый "Москвич"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о том, будет ли Владимир Путин тестировать новый "Москвич".

"Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента, это, безусловно, безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки было запущено производство, мы знаем, что определенный дефицит легковых машин на рынке сейчас есть, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам, его цитирует РИА Новости.

Напомним, автозавод "Москвич" возобновил работу, запущено серийное производство нового городского кроссовера "Москвич 3". Продажи машины начнутся в Москве в январе, по всей России - в марте. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич 3" составит от 1,97 млн руб.