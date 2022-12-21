21 Декабря 2022
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Фото: Минпромторг РФ

Песков рассказал, будет ли Путин тестировать новый "Москвич"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о том, будет ли Владимир Путин тестировать новый "Москвич".

"Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента, это, безусловно, безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки было запущено производство, мы знаем, что определенный дефицит легковых машин на рынке сейчас есть, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам, его цитирует РИА Новости.

Напомним, автозавод "Москвич" возобновил работу, запущено серийное производство нового городского кроссовера "Москвич 3". Продажи машины начнутся в Москве в январе, по всей России - в марте. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич 3" составит от 1,97 млн руб.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, кроссовер, Москвич 3



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Ранее 24.11.2022 00:00 Мск Названа стоимость нового "Москвича"
Ранее 23.11.2022 11:32 Мск Автомобильный завод "Москвич" возобновил работу


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