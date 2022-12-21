Кроссовер "Москвич 3" будет стоить от 1,97 миллиона рублей

Стоимость нового городского кроссовера "Москвич 3" составит от 1,97 миллиона рублей, сообщил автопроизводитель.

Новинка будет представлена в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Напомним, автозавод "Москвич" возобновил работу, запущено серийное производство нового городского кроссовера "Москвич 3". Продажи машины начнутся в Москве в январе, по всей России - в марте.

До конца года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центров: Рольф Химки, Автомир Озерная, Авилон Волгоградский проспект, Major Новорижское шоссе, Рольф Центр, Автомир Ярославское шоссе, Авилон Легенда ТТК, ТЦ Кунцево, Петровский Белая Дача, Авторусь Измайлово и Автопассаж.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что автомобили бренда "Москвич" планируется в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.