Автомобильный завод "Москвич" возобновил работу

Автозавод "Москвич" возобновил работу, запущено серийное производство нового городского кроссовера "Москвич 3". Об этом передает РИА Новости.

Продажи машины начнутся в Москве в январе, по всей России - в марте.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что автомобили бренда "Москвич" планируется в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.

По его словам, до конца года на заводе начнется производство электромобилей. "Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года", - сказал Мантуров.

"Москвич" - бывший завод Renault в Москве, перешедший в госсобственность.

17 мая этого года Минпромторг сообщил, что доля Renault в "АвтоВАЗе" перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод "Рено Россия" будет передан правительству Москвы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом "Москвич", которые в перспективе станут электромобилями.