В свердловском правительстве новый министр – выходец из аппарата полпреда

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев определился с кандидатурой министра экономики и территориального развития региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, на должность назначен Руслан Садыков. Он окончил Уральский государственный экономический университет, а до перехода в правительство работал в аппарате полпреда президента России в УрФО – советником департамента по вопросам экономической и социальной политики федерального инспектора по Свердловской области.

Напомним, что в ноябре Денис Мамонтов, возглавлявший Минэкономики региона, был назначен на пост областного министра природных ресурсов и экологии.

Как сообщало Накануне.RU, в начале декабря на Среднем Урале были назначены главы областных Минздрава и Госжилстройнадзора.