"Я не чемодан". Зеленский отказался лететь в Москву с Лукашенко

Зеленский отклонил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном полете в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Зеленского, такие инициативы неконструктивны и не приближают завершение военного конфликта. А визит в Москву вообще невозможен, так как киевский режим воюет с Россией и об этом не может быть и речи.

"Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолет и улететь", – возмутился киевский главарь.

"Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить", – сказал накануне Лукашенко.

Ранее в Кремле заявляли о безопасности визита Зеленского в Москву, где с ним поговорят, если он очень хочет.