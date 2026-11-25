Стала известна дата "прямой линии" свердловского губернатора Паслера
Губернатор Свердловской области Денис Паслер проведет традиционную "прямую линию". Стала известна ее дата.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, "прямая линия" Паслера состоится 1 декабря 2026 года и начнется в 15:00. Губернатор будет отвечать на вопросы по важным для Среднего Урала темам в течение трех часов.
Задать свой вопрос можно уже сейчас на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". Все обращения будут зафиксированы и обработаны.
Трансляция "прямой линии" будет доступна:
- на телеканалах "Россия 24", ОТВ и 4 канал;
- на радиостанциях "Радио России" и "Вести FM";
- в аккаунте Дениса Паслера в соцсети "ВКонтакте" и аккаунте регионального правительства.
Напомним, что в сентябре свердловский губернатор проводил большую пресс-конференцию.