Стала известна дата "прямой линии" свердловского губернатора Паслера

Губернатор Свердловской области Денис Паслер проведет традиционную "прямую линию". Стала известна ее дата.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, "прямая линия" Паслера состоится 1 декабря 2026 года и начнется в 15:00. Губернатор будет отвечать на вопросы по важным для Среднего Урала темам в течение трех часов.

Задать свой вопрос можно уже сейчас на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". Все обращения будут зафиксированы и обработаны.

Трансляция "прямой линии" будет доступна:

на телеканалах "Россия 24", ОТВ и 4 канал;

на радиостанциях "Радио России" и "Вести FM";

в аккаунте Дениса Паслера в соцсети "ВКонтакте" и аккаунте регионального правительства.

Напомним, что в сентябре свердловский губернатор проводил большую пресс-конференцию.