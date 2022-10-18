Без изменений: все заместители Куйвашева сохранили свои посты

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 18 октября подписал указы, которыми на должности членов областного правительства были назначены заместители главы региона. На постах остались те же чиновники, которые занимали их ранее.

Так, на должность первого заместителя губернатора назначен Алексей Шмыков. Ранее его кандидатуру единогласно одобрили депутаты Законодательного собрания. Шмыков работает в региональном правительстве с января 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, вице-губернатором утвержден Олег Чемезов. Он занимает данную должность с 2019 года.

Валерий Чайников назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Чайников руководит аппаратом правительства с 2018 года.

Также указом Куйвашева назначены заместители губернатора: Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт. Таким образом, все перечисленные остались на своих должностях, никаких кадровых изменений не произошло.

Напомним, свердловское правительство сложило полномочия 19 сентября – сразу после вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора по итогам прошедших в регионе выборов. Чиновники продолжали работать в статусе исполняющих обязанности.