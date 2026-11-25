На Урале водителя зажало в кабине опрокинувшегося грузовика

На Среднем Урале произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Водителя пришлось извлекать из кабины – сам он выбраться оттуда не мог.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла минувшей ночью на 21-м километре автодороги "Первоуральск – Шаля". По предварительным данным, 53-летний водитель грузовика "Фрейтлайнер" с полуприцепом не справился с управлением и съехал с проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся на бок.

В результате ДТП шофер оказался зажат в кабине. Сотрудниками экстренных служб он был деблокирован из поврежденного авто. Серьезных травм водитель не получил и после осмотра медиками был отпущен домой.

По факту аварии начата проверка.